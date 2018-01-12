В Австралии стартовал ежегодный фестиваль памяти Элвиса Пресли

12 Января 2018 15:08

Тысячи двойников короля рок-н-ролла собрались в Сиднее, чтобы оттуда отправиться в город Паркс, где и пройдет сам праздник. Самые удачливые фанаты - те, кто успели приобрести билет заранее, отправятся на фестиваль на специальном поезде. В этом году в Парксе ожидают около 25 тысяч гостей со всего мира. В программе фестиваля - ярмарки, парады, выставки, а также конкурс двойников "Элвис Трибьют".