В Австралии создадут "полицию селфи"

Новое спецподразделение будет бороться с туристами, которые рискуют жизнью ради экстремальных фотографий. Офицеры планируют дежурить у потенциально опасных мест - в Австралии это выступ скалы в Королевском национальном парке. В погоне за эффектными снимками любители селфи перебираются за ограждения и подходят к краю выступа, который нависает над океаном. А ведь он очень хрупкий и может обрушиться. Кроме того, "полиция селфи" будет штрафовать нарушителей. Опасный кадр обойдется в 1800 евро.