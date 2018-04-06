В Австралии белая акула устроила погоню за полицейской моторной лодкой

5 Апреля 2018 15:11

Инцидент произошел в прибрежных водах близ города Эдитбург. Правоохранители проводили рутинное патрулирование. Вдруг они заметили, что за ними следует хищная рыба. Размер акулы был сопоставим с моторной лодкой. Догнав судно, гигантская рыба изучила его и поплыла дальше.