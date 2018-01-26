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В аргентинском городе Гуалегуайчу стартовал традиционный карнавал
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29 Января 2018 09:05

В аргентинском городе Гуалегуайчу стартовал традиционный карнавал

В неформальном соревновании на самое яркое шоу участвуют три группы. Их выступление оценивают по хореографии и костюмам. Главное в карнавале – музыка, ритм, яркие краски и, конечно, танец. Посмотреть на шоу в Аргентину приехали более 15 тысяч туристов.

  

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