В аргентинском городе Гуалегуайчу стартовал традиционный карнавал

29 Января 2018 09:05

В неформальном соревновании на самое яркое шоу участвуют три группы. Их выступление оценивают по хореографии и костюмам. Главное в карнавале – музыка, ритм, яркие краски и, конечно, танец. Посмотреть на шоу в Аргентину приехали более 15 тысяч туристов.