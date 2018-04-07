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В Аргентине произошла авиакатастрофа
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9 Апреля 2018 12:05

В Аргентине произошла авиакатастрофа

В Ла-Пампа потерпел крушение легкомоторный самолёт. Погибли пять человек. Причины падения выясняются.

  

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