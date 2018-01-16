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В Антверпене не прекращается поисковая операция на месте обрушения жилого дома
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16 Января 2018 13:04

В Антверпене не прекращается поисковая операция на месте обрушения жилого дома

Спасателям удалось обнаружить тела двух погибших. Взрыв бытового газа практически полностью разрушил здание, еще два серьезно повреждены. Пострадали 14 человек. Дома расположены в районе университета. Есть ли среди жертв студенты, неизвестно.

  

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