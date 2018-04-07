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В Антарктиде собрали первый урожай свежих овощей
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7 Апреля 2018 21:20

В Антарктиде собрали первый урожай свежих овощей

В самом холодном и ветреном месте планеты биологи вырастили 18 огурцов, 70 редисов и три с половиной килограмма салата без земли, дневного света и пестицидов - в специальной теплице немецкой станции. При этом температура за её пределами была ниже 20 градусов мороза. Цель проекта – помочь в будущем астронавтам выращивать свежие овощи на других планетах.

 

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