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В Америке почти два миллиона нелегалов в ближайшее время могут получить гражданство
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31 Января 2018 08:04

В Америке почти два миллиона нелегалов в ближайшее время могут получить гражданство

Выступая с первым ежегодным обращением перед конгрессом, Трамп заявил, что гражданами Соединенных Штатов станут лишь те люди, которые приехали в страну в детском возрасте и "удовлетворяют требованиям образования и труда, а также проявляют хороший характер". Американский лидер вновь сообщил о намерении построить стену на границе с Мексикой и прекратить визовые лотереи, которые влекут за собой так называемую цепную миграцию, когда семьи иностранцев приезжают в США друг за другом. Напомним, в своей речи "О положении страны" Дональд Трамп также затронул вопросы экономики, инфраструктуры, торговли и национальной безопасности.

  

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