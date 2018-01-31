В Америке почти два миллиона нелегалов в ближайшее время могут получить гражданство

31 Января 2018 08:04

Выступая с первым ежегодным обращением перед конгрессом, Трамп заявил, что гражданами Соединенных Штатов станут лишь те люди, которые приехали в страну в детском возрасте и "удовлетворяют требованиям образования и труда, а также проявляют хороший характер". Американский лидер вновь сообщил о намерении построить стену на границе с Мексикой и прекратить визовые лотереи, которые влекут за собой так называемую цепную миграцию, когда семьи иностранцев приезжают в США друг за другом. Напомним, в своей речи "О положении страны" Дональд Трамп также затронул вопросы экономики, инфраструктуры, торговли и национальной безопасности.