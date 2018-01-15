15 Января 2018 07:07

ЧП в американском штате Флорида. Сгорело судно-казино. Возгорание возникло в машинном отделении. Находившиеся на борту люди, а их было 50, спрыгнули в воду, чтобы спастись от огня. Всем пассажирам удалось добраться до берега. Сообщается, что госпитализировали 15 человек, один из них находится в критическом состоянии. Причины инцидента устанавливаются.