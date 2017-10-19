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В американском штате Флорида полиция расследует необычное ДТП
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19 Октября 2017 07:28

В американском штате Флорида полиция расследует необычное ДТП

В американском штате Флорида полиция расследует необычное ДТП - с участием двух автомобилей и... самолета. Столкновение произошло на шоссе. Пострадали 5 человек. Как передает телеканал Fox 13, двухмоторный самолет Cessna совершил экстренную посадку на автомобильную трассу, столкнувшись с наземными транспортными средствами.

  

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