19 Октября 2017 07:28

В американском штате Флорида полиция расследует необычное ДТП - с участием двух автомобилей и... самолета. Столкновение произошло на шоссе. Пострадали 5 человек. Как передает телеканал Fox 13, двухмоторный самолет Cessna совершил экстренную посадку на автомобильную трассу, столкнувшись с наземными транспортными средствами.