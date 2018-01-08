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В американском Массачусетсе житель снял на видео замерзший океан
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8 Января 2018 12:09

В американском Массачусетсе житель снял на видео замерзший океан

В тот момент температура воздуха упала до минус 20. А здесь не бывает меньше 8 мороза. Комментарии в сети появились мгновенно - от ассоциаций с сериалом "Игра престолов" до президентства Дональда Трампа - мол, он решил проблему глобального потепления.

  

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