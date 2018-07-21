В амазонских джунглях засняли самого одинокого человека на планете

Уникальные кадры опубликовало бразильское госагентство по делам коренного населения. Этот 50-летний мужчина - единственный оставшийся в живых представитель своего племени. И вообще, единственный житель окрестных мест. Ученые тайно наблюдают за жизнью индейца с 1996 года - с тех пор как его племя было истреблено бандитами. Пока индеец жив, действует официальный запрет на посещение этой части джунглей другими людьми. По конституции Бразилии, коренное население наделено неотъемлемым правом владения землей племенных территорий.