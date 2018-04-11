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В Алжире разбился военный самолет
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11 Апреля 2018 12:04

В Алжире разбился военный самолет

Срочные сообщения в эти минуты приходят из Алжира. Там разбился военный самолет. Погибли не менее двухсот человек. Авиакатастрофа произошла недалеко от военного аэродрома. На место происшествия направлены 14 экипажей скорой помощи. Движение на ближайших автотрассах перекрыто.

  

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