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В Альпах спасли туристов, застрявших на подъемнике
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25 Декабря 2017 12:10

В Альпах спасли туристов, застрявших на подъемнике

Во французских Альпах спасли более ста туристов, застрявших на подъемнике. В спецоперации задействовали два вертолета. Лыжников спускали из кабинок фуникулера по одному на специальном тросе. Обошлось без пострадавших. Всего туристы провели над землей чуть более двух часов. Причина поломки фуникулера устанавливается.

  

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