В Альпах спасли туристов, застрявших на подъемнике

25 Декабря 2017 12:10

Во французских Альпах спасли более ста туристов, застрявших на подъемнике. В спецоперации задействовали два вертолета. Лыжников спускали из кабинок фуникулера по одному на специальном тросе. Обошлось без пострадавших. Всего туристы провели над землей чуть более двух часов. Причина поломки фуникулера устанавливается.