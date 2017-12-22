В мире
25 Декабря 2017 12:10
В Альпах спасли туристов, застрявших на подъемнике
Во французских Альпах спасли более ста туристов, застрявших на подъемнике. В спецоперации задействовали два вертолета. Лыжников спускали из кабинок фуникулера по одному на специальном тросе. Обошлось без пострадавших. Всего туристы провели над землей чуть более двух часов. Причина поломки фуникулера устанавливается.
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