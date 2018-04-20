В Алабаме казнили самого пожилого в США заключенного

20 Апреля 2018 15:08

83-летний Уолтер Лерой Муди был признан виновным в организации взрывов, которые привели к жертвам. Следствие установило, что он отправлял посылки с бомбами по почте. До последнего он отрицал свою вину. Приговор был приведен в исполнение путем смертельной инъекции. Это восьмая за этот год смертная казнь в США. Она разрешена в тридцати одном штате.