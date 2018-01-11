В аэропорту Варшавы лайнер совершил аварийную посадку

11 Января 2018 07:18

Сообщается, что у самолета польской авиакомпании LOT не вышла передняя стойка шасси. На борту находились 63 человека: 59 пассажиров и 4 члена экипажа. В результате происшествия никто не пострадал. Аэропорт имени Фридерика Шопена временно закрыт. Аварийный лайнер уже убрали с взлетно-посадочной полосы, которую приводят в порядок.