В аэропорту Торонто столкнулись два пассажирских самолета

6 Января 2018 15:07

Инцидент произошел на взлетно-посадочной полосе, в результате чего один из лайнеров воспламенился. Оба самолета получили повреждения крыла и хвоста. В интернете появился ролик, снятый одним из пассажиров.

Пассажиров сразу же эвакуировали, никто не пострадал. Однако, как выяснилось позже, ранения получил один из сотрудников пожарной и аварийной службы аэропорта. Сейчас он находится в больнице. Причины столкновения выясняются.