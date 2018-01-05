В мире
6 Января 2018 15:07
В аэропорту Торонто столкнулись два пассажирских самолета
Инцидент произошел на взлетно-посадочной полосе, в результате чего один из лайнеров воспламенился. Оба самолета получили повреждения крыла и хвоста. В интернете появился ролик, снятый одним из пассажиров.
Пассажиров сразу же эвакуировали, никто не пострадал. Однако, как выяснилось позже, ранения получил один из сотрудников пожарной и аварийной службы аэропорта. Сейчас он находится в больнице. Причины столкновения выясняются.
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