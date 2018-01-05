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В аэропорту Торонто столкнулись два пассажирских самолета
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6 Января 2018 15:07

В аэропорту Торонто столкнулись два пассажирских самолета

Инцидент произошел на взлетно-посадочной полосе, в результате чего один из лайнеров воспламенился. Оба самолета получили повреждения крыла и хвоста. В интернете появился ролик, снятый одним из пассажиров.

Пассажиров сразу же эвакуировали, никто не пострадал. Однако, как выяснилось позже, ранения получил один из сотрудников пожарной и аварийной службы аэропорта. Сейчас он находится в больнице. Причины столкновения выясняются.

  

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