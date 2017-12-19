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В аэропорту Нарьян-Мара сегодня разбился самолет
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19 Декабря 2017 15:05

В аэропорту Нарьян-Мара сегодня разбился самолет

В сети появилось видео крушения. На нем видно, как Ан-2 совершил круг над территорией воздушной гавани, а затем рухнул. На борту находилось 15 человек, четверо погибли, среди них ребенок. 9 человек получили травмы и были доставлены в больницы. На месте крушения работают следователи. Они устанавливают обстоятельства случившегося. Известно, самолет был новым, а 40-летний пилот, управлявший им, имеет опыт работы в полярной авиации. Погода во время взлета была благоприятной.

  

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