В аэропорту Нарьян-Мара сегодня разбился самолет

19 Декабря 2017 15:05

В сети появилось видео крушения. На нем видно, как Ан-2 совершил круг над территорией воздушной гавани, а затем рухнул. На борту находилось 15 человек, четверо погибли, среди них ребенок. 9 человек получили травмы и были доставлены в больницы. На месте крушения работают следователи. Они устанавливают обстоятельства случившегося. Известно, самолет был новым, а 40-летний пилот, управлявший им, имеет опыт работы в полярной авиации. Погода во время взлета была благоприятной.