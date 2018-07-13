В 20-х числах июля к забастовке присоединятся летчики в Испании, Бельгии и Португалии

13 Июля 2018

Крупнейший лоукостер Европы - ирландская авиакомпания Ryanair - устроила забастовку. Сегодня были отменены 30 рейсов из Дублина в города Великобритании. В аэропорту застряли более пяти тысяч человек. Пилоты недовольны зарплатами, условиями труда, процедурами повышения в должности, распределением трансферов и отпусков. В 20-х числах июля к ним присоединятся летчики и бортпроводники в Испании, Бельгии и Португалии.

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