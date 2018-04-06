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Утечка данных пользователей "Фейсбука" намного масштабнее
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5 Апреля 2018 07:06

Утечка данных пользователей "Фейсбука" намного масштабнее

Изначально писали о 50 миллионах аккаунтов, но сейчас оказывается, что пострадали 87 миллионов человек. Это люди, чьи данные без их согласия попали в распоряжение компании "Кэмбридж Аналитика". Она изучает политические предпочтения избирателей, предоставляя консалтинговые услуги. Информация об утечке данных вылилась в скандал вокруг "Фейсбука". Началась кампания с призывами удалять свои профили с этого сайта. Основатель проекта Марк Цукерберг публично извинился перед пользователями, признав ошибку. После этого правила пользования сервисом ужесточили.

  

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