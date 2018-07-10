Успешно завершена спасательная операция в Таиланде

10 Июля 2018

Спасательная операция, за которой более двух недель следил весь мир, успешно завершена. Час назад в Таиланде удалось вывести из затопленной пещеры мальчика и 25-летнего тренера. Итак, все 12 подростков живы и уже находятся в госпитале на реабилитации. Физическое состояние школьников почти в норме, а вот психическое еще предстоит проверить специалистам. Руководство школы разрешило пережившим непростое испытание детям экзамены по итогам года сдавать с отсрочкой. 

Между тем врачи запретили спасенным ребятам прилететь на финал чемпионата мира по футболу. Напомним, ранее на итоговый матч школьников пригласил президент ФИФА.

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