26 Декабря 2017 17:02

На 93-м году ушел из жизни композитор Владимир Шаинский. Об этом сообщили его близкие. "Голубой вагон" и "Пусть бегут неуклюже" из мультфильмов о Гене и Чебурашке, "Улыбка" из "Крошки Енота", "Белые кораблики", "Вместе весело шагать", "Антошка" - его музыка звучит более чем в 40 картинах. Его песни исполняли Людмила Зыкина и Анна Герман, Иосиф Кобзон, Алла Пугачева и Лев Лещенко. Шаинский был болен раком, перенес несколько операций. В последние годы проживал в США.