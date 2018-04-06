Ущерб от общенациональной забастовки во Франции может составить 720 миллионов евро

4 Апреля 2018 08:03

"Битва на рельсах", как назвали французские газеты стачку на транспорте, продлится с интервалами до 28 июня. Профсоюзы не довольны предстоящими реформами в отрасли и лишением льгот. Также митингующие намерены отстаивать бесплатные билеты для членов семей, ежегодные надбавки к зарплате и возможность раннего ухода на пенсию. Железнодорожники будут бастовать в общей сложности 36 дней. Кроме того, с массовыми опозданиями и отсутствием сотрудников на своих местах столкнутся многие компании.