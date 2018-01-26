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Уровень воды в реке Сена продолжает подниматься
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26 Января 2018 17:07

Уровень воды в реке Сена продолжает подниматься

Новые кадры из Парижа, где уровень воды в реке Сена продолжает подниматься. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ситуация не изменится. Под водой уже улицы вдоль набережных и автодороги. Частично затоплены музеи. В Лувре закрыты некоторые экспозиции. Всего из-за обильных дождей пострадали 23 департамента Франции.

  

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