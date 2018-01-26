26 Января 2018 17:07

Новые кадры из Парижа, где уровень воды в реке Сена продолжает подниматься. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ситуация не изменится. Под водой уже улицы вдоль набережных и автодороги. Частично затоплены музеи. В Лувре закрыты некоторые экспозиции. Всего из-за обильных дождей пострадали 23 департамента Франции.