В мире
26 Января 2018 17:07
Уровень воды в реке Сена продолжает подниматься
Новые кадры из Парижа, где уровень воды в реке Сена продолжает подниматься. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ситуация не изменится. Под водой уже улицы вдоль набережных и автодороги. Частично затоплены музеи. В Лувре закрыты некоторые экспозиции. Всего из-за обильных дождей пострадали 23 департамента Франции.
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