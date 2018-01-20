В мире
20 Января 2018 12:04
Ураган "Фредерик" в Германии унес жизни 9 человек
Ураган "Фредерике" в одной лишь Германии унес жизни 9 человек, а ущерб от непогоды составил полмиллиарда евро. Разрушительный шторм стал самым мощным в стране за последние 10 лет. Скорость ветра в некоторых регионах достигает более 200 км в час. Было приостановлено железнодорожное сообщение, в аэропортах отменили десятки рейсов.
Тем не менее, в таких экстремальных условиях некоторым самолетам разрешают посадку. Так, в YouTube появляются видео, на котором пилоты показывают все свое мастерство, сажая самолеты при ураганном ветре, скорость которого достигает 120 километров в час. На этих кадрах видно, как шторм едва не разворачивает самолет, однако лайнер все же смог приземлиться.
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