Умерла женщина, которую отравили нервно-паралитическим веществом в Эймсбери

9 Июля 2018

Срочная новость из Великобритании. Женщина, которую отравили нервно-паралитическим веществом в Эймсбери, умерла в больнице. Скотланд-Ярд уже начал расследование дела об убийстве. Полиция пытается выяснить, каким образом Дон Стерджесс и Чарли Роули, который по-прежнему находится в больнице, контактировали с предметом, зараженным "Новичком". Накануне в эфире Sky News министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид сообщил, что вводить новые санкции против России после инцидента в Эймсбери не намерены.

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