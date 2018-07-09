Умерла женщина, которую отравили нервно-паралитическим веществом в Эймсбери

Срочная новость из Великобритании. Женщина, которую отравили нервно-паралитическим веществом в Эймсбери, умерла в больнице. Скотланд-Ярд уже начал расследование дела об убийстве. Полиция пытается выяснить, каким образом Дон Стерджесс и Чарли Роули, который по-прежнему находится в больнице, контактировали с предметом, зараженным "Новичком". Накануне в эфире Sky News министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид сообщил, что вводить новые санкции против России после инцидента в Эймсбери не намерены.