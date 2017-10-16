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Умер российский актер Дмитрий Марьянов
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16 Октября 2017 07:09

Умер российский актер Дмитрий Марьянов

Не стало Радуги. Известный российский актер Дмитрий Марьянов умер накануне в Подмосковье. Причиной стал оторвавшийся тромб. До госпиталя его довезти не успели. Актеру было 47 лет. Дмитрий Марьянов стал известен по картинам "Выше радуги," "Графиня де Монсоро" и "День радио". Всего он исполнил более полусотни ролей, в том числе и в театре. Марьянов служил в "Ленкоме". 

  

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