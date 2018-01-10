Украинский телеканал оспаривает в суде решение Минкультура страны

10 Января 2018 19:04

Украинский телеканал "1+1" оспаривает в суде решение Минкультура страны по поводу российского актера Федора Добронравова. Ранее он был внесен в список лиц, представляющих угрозу для национальной безопасности Украины. Это было сделано по требованию СБУ - в ведомстве отметили, что Добронравов делал публичные антиукраинские заявления и посещал Крым. В итоге фильмы с участием актера, включая популярный сериал "Сваты", были запрещены для показа в Украине. Напомним, 7 сезон "Сватов" снимали в Беларуси - на экраны он выйдет весной.