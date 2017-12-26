Украина запустила систему биометрического контроля на границе с Россией в тестовом режиме

26 Декабря 2017 19:07

Сегодня Украина запустила систему биометрического контроля на границе с Россией. Пока в тестовом режиме. Полномасштабный запуск состоится в начале следующей недели. Система заработает сразу на 157 пунктах. На въезде в страну будут в том числе снимать отпечатки пальцев. Решение о биометрическом контроле на границе было принято в Украине в июле этого года.