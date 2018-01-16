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Украина: в Кривом Роге - нашествие крыс, а в Николаевской области - вспышка гепатита
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16 Января 2018 18:03

Украина: в Кривом Роге - нашествие крыс, а в Николаевской области - вспышка гепатита

В центре Кривого Рога другая напасть. Город заполонили крысы. Они из кустов выбегают к жителям. Горожане таким соседством недовольны, и отмечают, что с каждым днем грызунов становится все больше. Коммунальщики о проблеме знают и думают, как ее решить, чтобы не повредить растительность аллеи. Пока же крысы позируют на камеру и борются за хлеб с воробьями и голубями.

Тем временем в Николаевской области Украины - крупная вспышка гепатита А. Заболели почти полсотни человек, десятки госпитализированы, в том числе дети. В прошлом году в Украине было зарегистрировано 29 вспышек вируса. Одна из причин - нарушения правил личной гигиены. Туристов просят быть осторожными.

  

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