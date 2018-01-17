Украина: Киев оцеплен бойцами Нацгвардии, в Кривом Роге - нашествие крыс, в Николаевской области - вспышка гепатита

16 Января 2018 21:09

Киев оцеплен полицейскими и бойцами Нацгвардии. В правительственном квартале около четырех тысяч силовиков. Верховная рада сегодня приступила к рассмотрению законопроекта о реинтеграции Донбасса. Обсуждение проходило на фоне жестких акций националистов, которые требуют принятия документа. Ситуацию едва удалось взять под контроль. Активисты жгли автомобильные покрышки, закидывали стражей порядка камнями, вступали в стычки с полицейскими - один из них пострадал. Для разгона толпы правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ.

Националисты намереваются выходить на улицы до конца недели, пока сессия депутатов не завершится. В Донбассе уверены, что рассмотрение законопроекта является попыткой Киева развязать очередной виток конфликта на востоке Украины.

Военные действия уже привели к распространению ВИЧ-инфекции по всей стране. Это выяснили британские ученые. Жители из Донецкой и Луганской областей, где изначально проживало больше всего человек с ВИЧ-положительным статусом, стали массово переезжать в западные регионы. В результате в 2015 году на каждые 100 тысяч человек регистрировалось 30 случаев заболевания. Это можно считать "настоящей эпидемией".

А в Днепропетровской области Украины - другая беда. Резкий рост количества крыс. В Кривом Роге эпидемиологи констатировали критическое положение. В центре города - целые колонии грызунов. Они и в парках, причем прямо там, где играют дети. И совершенно не боятся людей.

Ну а пока крысы позируют на камеру и борются за хлеб с воробьями и голубями, коммунальщики думают, как решить проблему.

Тем временем в Николаевской области Украины - крупная вспышка гепатита А. Заболели почти полсотни человек, десятки госпитализированы, в том числе дети. В прошлом году в Украине было зарегистрировано 29 вспышек вируса. Одна из причин - нарушения правил личной гигиены. Туристов просят быть осторожными.