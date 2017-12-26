В мире
26 Декабря 2017 09:01
Украина и Турция не войдут в Евросоюз в ближайшее время
Украина и Турция не войдут в Евросоюз, по крайней мере, в ближайшее время. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. При этом дипломат отметил, что сотрудничество с этими странами нужно развивать. Возможно, в формате работы с Лондоном после предстоящего Брексита. Напомним, отношения ЕС и Турции ухудшились после того, как в Анкаре состоялась попытка госпереворота в июле прошлого года.
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