Украина и Турция не войдут в Евросоюз в ближайшее время

26 Декабря 2017 09:01

Украина и Турция не войдут в Евросоюз, по крайней мере, в ближайшее время. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. При этом дипломат отметил, что сотрудничество с этими странами нужно развивать. Возможно, в формате работы с Лондоном после предстоящего Брексита. Напомним, отношения ЕС и Турции ухудшились после того, как в Анкаре состоялась попытка госпереворота в июле прошлого года.