27 Апреля 2018 15:06

Его Королевское Высочество принц Луи Кембриджский. - Уильям и Кейт выбрали имя для новорожденного сына. Третьего ребенка назвали Луи Артур Чарльз. Мальчик герцога и герцогини Кембриджских появился на свет 23 апреля и стал пятым в очереди на британский престол, обогнав принца Гарри.