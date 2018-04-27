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Уильям и Кейт выбрали имя для новорожденного сына
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27 Апреля 2018 15:06

Уильям и Кейт выбрали имя для новорожденного сына

Его Королевское Высочество принц Луи Кембриджский. - Уильям и Кейт выбрали имя для новорожденного сына. Третьего ребенка назвали Луи Артур Чарльз. Мальчик герцога и герцогини Кембриджских появился на свет 23 апреля и стал пятым в очереди на британский престол, обогнав принца Гарри.

  

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