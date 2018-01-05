В мире
8 Января 2018 07:06
Угроза наводнений в Европе
Париж под угрозой наводнений. В опасности и другие районы региона Иль-де-Франс, Уровень воды в Сене приближается к критической отметке - 22 метра. За сутки поток добавил 50 сантиметров. Местные власти на случай эвакуации подготовили полторы тысячи мест в центрах временного размещения. И это на всю французскую столицу.
Наводнения вплотную подбираются и к немецкому Кельну. Уровень реки Рейн поднимается на три сантиметра каждый час. Сегодня он может достигнуть своего максимума - 9 метров.
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