Угонщиком самолета в США оказался 29-летний сотрудник авиакомпании

Появились новые подробности угона пассажирского самолета в США. Его разбил сотрудник наземной службы. В Интернете есть видео преследования истребителем угнанного лайнера. Как сообщается, работник авиакомпании пришел на аэродром и решил полетать на одном из самолетов. О факте кражи узнали полицейские и сразу же на перехват судна отправили два истребителя. Те пытались держать его на безопасном от людей расстоянии. Местные СМИ сообщают, что угонщик проживал в округе Пирс и работал механиком в аэропорту. Однако для пилотирования ему не хватило навыков, и лайнер разбился. Полиция предполагает, что это могло быть самоубийство. К слову, авария вызвала лесной пожар.