Уголовное дело о ДТП в Москве передано в Главное управление СК России

26 Декабря 2017 17:03

Уголовное дело о резонансном ДТП в Москве передано в Главное управление Следственного комитета России. Москвичи несут цветы к станции метро "Славянский бульвар". Накануне пассажирский автобус заехал в подземный переход на Кутузовском проспекте, погибли 4 человека, 11 пострадали. Водитель также в больнице, но он успел сообщить, что автобус начал движение произвольно, а тормоза не сработали. Версия теракта исключается. Рассматривается ошибка водителя или техническая неисправность.