Удар США и союзников по Сирии отложен, но не отменен

12 Апреля 2018 12:08

Ситуация вокруг Сирии остается напряженной. Возможный удар США и союзников отложен, но не отменен. Как передают западные СМИ, Вашингтон ведет консультации с Великобританией и Францией. И если ранее Лондон не был готов поддержать Белый дом, то сейчас заявляет о возможности принять участие в атаке. По данным газеты "Дэйли Телеграф", Тереза Мэй распорядилась выдвинуть британские подлодки на расстояние ракетного удара. В состоянии боеготовности и ВВС королевства на Кипре. При этом, как пишут газеты, Мэй не собирается получать одобрение парламента на проведение военной операции. Тем временем в Восточной Гуте (к ней относится и город Дума) в ближайшее время начнут работу специалисты организации по запрещению химоружия. Они должны определить достоверность сообщений о проведенной здесь химической атаке.