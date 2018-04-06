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Удар на 100 миллионов долларов
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6 Апреля 2018 07:08

Удар на 100 миллионов долларов

Вашингтон готов ввести новые торговые пошлины на импорт китайских товаров. Список распорядился подготовить президент США. Как подчеркивается в заявлении Белого дома, этот шаг - реакция "на несправедливые ответные меры со стороны Китая". Трамп вновь заявил, что Пекин "прибегает к недобросовестной торговой практике", принуждая, в частности, американские компании к передаче их технологий и интеллектуальной собственности китайским предприятиям.

  

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