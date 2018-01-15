Главная>>В мире>>Учительница и двое подростков, пострадавшие в поножовщине в Перми, находятся в тяжелом состоянии
В мире
RSS
Учительница и двое подростков, пострадавшие в поножовщине в Перми, находятся в тяжелом состоянии
Скачать Поделиться

15 Января 2018 13:02

Учительница и двое подростков, пострадавшие в поножовщине в Перми, находятся в тяжелом состоянии

Новая информация об инциденте в пермской школе. В пресс-службе губернатора сообщили, что учительница и двое подростков, пострадавшие в поножовщине, находятся в тяжелом состоянии. Их оперируют в городской больнице. Как мы сообщали ранее, сегодня утром в учебном заведении произошла драка бывшего и нынешнего учеников учебного заведения, вооруженных ножами.

Всего пострадали 15 человек - как зачинщики драки, так и те, кто вмешался. Причина конфликта - личная неприязнь. Подозреваемые задержаны.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =