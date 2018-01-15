В мире
15 Января 2018 13:02
Учительница и двое подростков, пострадавшие в поножовщине в Перми, находятся в тяжелом состоянии
Новая информация об инциденте в пермской школе. В пресс-службе губернатора сообщили, что учительница и двое подростков, пострадавшие в поножовщине, находятся в тяжелом состоянии. Их оперируют в городской больнице. Как мы сообщали ранее, сегодня утром в учебном заведении произошла драка бывшего и нынешнего учеников учебного заведения, вооруженных ножами.
Всего пострадали 15 человек - как зачинщики драки, так и те, кто вмешался. Причина конфликта - личная неприязнь. Подозреваемые задержаны.
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