Учительница и двое подростков, пострадавшие в поножовщине в Перми, находятся в тяжелом состоянии

15 Января 2018 13:02

Новая информация об инциденте в пермской школе. В пресс-службе губернатора сообщили, что учительница и двое подростков, пострадавшие в поножовщине, находятся в тяжелом состоянии. Их оперируют в городской больнице. Как мы сообщали ранее, сегодня утром в учебном заведении произошла драка бывшего и нынешнего учеников учебного заведения, вооруженных ножами.

Всего пострадали 15 человек - как зачинщики драки, так и те, кто вмешался. Причина конфликта - личная неприязнь. Подозреваемые задержаны.