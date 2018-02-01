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Ученые обучили касатку Вики из французского аквапарка считать до трех
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2 Февраля 2018 09:09

Ученые обучили касатку Вики из французского аквапарка считать до трех

Ученые обучили касатку Вики из французского аквапарка здороваться и считать до трех. Запись слов, которым научилась Вики, опубликовали работающие с ней зоологи.

Касатки наравне с дельфинами и попугаями способны имитировать услышанные звуки. Чтобы максимально точно воспроизвести слово, Вики требовалось послушать его от 4 до 17 раз.

  

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