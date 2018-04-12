В мире
12 Апреля 2018 19:05
Участие Германии в военной операции в Сирии исключено
Такое заявление сделала Ангела Меркель. Канцлер ФРГ подчеркнула, что Берлин готов поддержать работу ОЗХО и любые действия в Совете Безопасности ООН.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что примет решение об авиаударе по правительственным сирийским объектам в том случае, если будут собраны доказательства применения химоружия в городе Дума.
А вот Лондон, напротив, стремится присоединиться к военным действиям США против арабской республики. Премьер-министр Тереза Мэй приказала переместить британские подводные лодки ближе к Сирии на расстояние ракетного выстрела.
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