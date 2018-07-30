Убытки в миллиарды евро ожидают немецкие фермеры в этом году

Жара и отсутствие осадков превратили их угодья в выжженную пустошь. Урожай зерновых уже сократился на 20 %. Засуха погубила такие культуры как сахарная свекла, рапс, картофель и кукуруза. Цены на эту продукцию стремительно растут. А животный скот остается без корма. Правительство может объявить чрезвычайное положение, если погибнет треть среднегодового урожая. В этом случае фермеры могут рассчитывать на материальную поддержку властей.