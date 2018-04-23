Убийца из Торонто перед атакой на пешеходов оставил пост в соцсетях

24 Апреля 2018 12:05

Алек Минасян заявил: "Началось восстание тех, кто не по своей воле дал обет безбрачия". Парень также восхищался террористами. Ранее Минасян не попадал в поле зрения полиции. По предварительным данным, он не связан и с экстремистскими группировками. Знакомые характеризуют его как замкнутого человека. Полиция выясняет мотивы. Напомним, накануне Минасян на микроавтобусе въехал в толпу людей. Погибли 10 человек, еще 16 пострадали. Информации о гражданах Беларуси среди жертв нет, отметили в Twitter нашего МИД.