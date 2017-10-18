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У здания Верховной рады продолжаются протесты
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18 Октября 2017 19:07

У здания Верховной рады продолжаются протесты

Киев и самопровозглашенные республики обвинили друг друга в увеличении интенсивности взаимных обстрелов. Неспокойно и на украинском политическом поле. У здания Верховной рады продолжаются протесты. Около получаса назад киевская полиция с применением слезоточивого газа попыталась взять штурмом палаточный городок в правительственном квартале. Напомним, одним из инициаторов протестов является экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Демонстранты выступают за отмену депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона и усиление борьбы с коррупцией, а также призывают к отставке президента Порошенко. Накануне демонстрация у здания парламента переросла в потасовку. Полиция усилила охрану правительственного квартала.

  

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