Главная>>В мире>>В швейцарском Давосе стартовал Всемирный экономический форум
В мире
RSS
В швейцарском Давосе стартовал Всемирный экономический форум
Скачать Поделиться

23 Января 2018 15:03

В швейцарском Давосе стартовал Всемирный экономический форум

Политики, бизнесмены, ученые и знаменитости должны договориться по целой серии проблем - изменение климата, вызовы технологического прогресса, глобальные экономические связи. Отдельным сюжетом на 48-ом форуме станут вопросы равноправия. Впервые позиции председателей на нем займут исключительно женщины.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =