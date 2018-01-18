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У сгоревшего в Казахстане автобуса не было лицензии на перевозку пассажиров
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18 Января 2018 17:03

У сгоревшего в Казахстане автобуса не было лицензии на перевозку пассажиров

У сгоревшего в Казахстане автобуса не было лицензии на перевозку пассажиров, а срок техосмотра истек почти два года назад. Жертвами страшной трагедии стали 52 человека. Лишь пятерым удалось спастись. Мы связались с официальным представителем комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана.

По одной из версий, пассажиры не смогли покинуть загоревшийся автобус, так как не сумели в панике открыть дверь - она была заблокирована.

  

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