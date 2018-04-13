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У Москвы есть неопровержимые данные о том, что химатака в сирийской Думе была постановкой
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13 Апреля 2018 17:02

У Москвы есть неопровержимые данные о том, что химатака в сирийской Думе была постановкой

У Москвы есть неопровержимые данные о том, что предполагаемая химическая атака в сирийской Думе была постановкой с участием иностранных спецслужб. Об этом глава МИД Сергей Лавров сообщил на пресс-конференции по итогам встречи с нидерландским коллегой.

Сергей Лавров, Министр иностранных дел России: "У нас есть неопровержимые данные о том, что это была постановка очередная и к этой постановке приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании".

В Белом доме изучают разведданные, чтобы принять решение о возможных ударах по Сирии. И уже завтра к расследованию инцидента в Думе приступит первая группа экспертов ОЗХО.

  

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