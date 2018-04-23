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У Кэтрин Миддлтон начались схватки
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23 Апреля 2018 13:02

У Кэтрин Миддлтон начались схватки

У Кэтрин Миддлтон, как только что стало известно, начались схватки. Герцогиню Кембриджскую доставили в госпиталь Святой Марии в Лондоне. В больницу она приехала с супругом принцем Уильямом. Под окнами уже собиралась толпа зевак. Пол будущего члена королевской семьи держат в тайне. В 2013 году Кэтрин родила первенца Джорджа, спустя два года - дочь Шарлотту.

  

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