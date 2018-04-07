У берегов Сахалина спасают рыбаков

9 Апреля 2018 12:07

Мужчины оказались на отколовшейся льдине в заливе Мордвинова. В прибрежной зоне образовалась трещина шириной 10 метров. 54 человека льдина понесла в море. Большинство из них уже спасены. В операции участвуют 19 бойцов МЧС. Плохая погода не позволяет использовать для эвакуации вертолёт.