Тысячи паломников и туристов прибывают в Вифлеем

24 Декабря 2017 09:05

Тысячи паломников и туристов в эти дни прибывают в Вифлеем. Согласно церковному преданию, именно в этом городе появился на свет Иисус Христос. Главным событием праздника станет всенощная месса в церкви Рождества. В преддверии праздников здесь усилены меры безопасности.

А в Ватикане богослужение проведет Папа Римский Франциск. Чтобы послушать рождественскую мессу, в соборе Святого Петра соберутся тысячи человек. Завтра под звуки колоколов и органа понтифик обратится к прихожанам с традиционным посланием "Миру и граду".